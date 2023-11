Jovem de 20 anos morre após colisão na BR-376 em Maringá

Um jovem de 20 anos morreu após se envolver em uma colisão com o veículo que dirigia, na manhã deste domingo (19), no distrito de Iguatemi, em Maringá, no norte do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo acabou batendo contra uma viga de uma passarela na Rodovia BR-376. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas ao chegarem no local constataram o óbito do motorista.

Parte do carro ficou destruída com a colisão. O corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. Com informações do GMC Online.

Outro acidente

Um acidente de trânsito na altura do km 118 da PR-170, no Contorno Norte de Apucarana, deixou um motociclista e o passageiro feridos na noite de sábado (18), por volta das 20h30. Eles bateram na traseira de um Chevrolet Onix, conduzido por um homem que não se feriu. Para ler a matéria completa, clique aqui.



