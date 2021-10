Da Redação

Jovem de 20 anos morre após acidente em Londrina

Na tarde desta quinta-feira (21), uma jovem de 20 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito, no cruzamento das avenidas Higienópolis e Madre Leônia Milito, em Londrina. A batida foi registrada na tarde de quarta-feira (20). A vítima estava internada na UTI do Hospital Evangélico.

Ana Luiza conduzia uma motocicleta e acabou colidindo contra um veículo e batido a cabeça no chão. Segundo testemunhas, ela estava com um capacete na cabeça e outro no antebraço, o que pode ter atrapalhado a jovem e causado o acidente. A Delegacia de Trânsito de Londrina irá apurar os fatos.

A jovem recebeu os primeiros socorros de um bombeiro que estava passando pelo local fora do horário de serviço. Ele conseguiu reanimar Ana Luiza após uma parada cardiorrespiratória para aguardar os socorristas do Siate e médico do Samu. Ela foi estabilizada e encaminhada ao hospital.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Londrina. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Com informações da Tarobá News.