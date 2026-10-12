Jovem de 20 anos é assassinado por atirador encapuzado dentro de casa no PR
Crime ocorreu no mesmo bairro onde o irmão da vítima foi executado em março deste ano
Um jovem de 20 anos, identificado como Cleverson William, foi morto a tiros na noite de domingo (11) após ter a residência invadida por um atirador encapuzado no bairro Jardim Paraíso, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
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De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o crime tem características de execução. Uma testemunha relatou aos policiais que o rapaz vinha recebendo ameaças de morte recentes, inclusive por meio de videochamadas, e as gravações dessas intimidações já foram entregues às equipes de segurança para auxiliar na apuração.
O homicídio ocorre em meio a um histórico familiar trágico e pode ter relação com outro crime recente. Em março deste ano, o irmão de Cleverson, Wanderlei Rodrigues da Cruz, de 24 anos, também foi assassinado a tiros na mesma região do Jardim Paraíso. A Polícia Civil assume agora a investigação do caso para cruzar as informações, identificar o atirador e esclarecer a motivação de mais este assassinato.
Com informações da Banda B