Jovem de 20 anos é assassinado em tabacaria no Paraná

João Paulo Piazeski, 20 anos

O jovem João Paulo Piazeski, 20 anos, foi assassinado com um tiro à queima roupa por volta das 5 horas da madrugada deste sábado (20) em uma tabacaria, em Campo Mourão, no centro oeste do Paraná.

O crime ocorreu após um desentendimento entre a vítima e outros três indivíduos no estabelecimento, que fica localizada na Avenida Armelindo Trombini, no Jardim Albuquerque. Esse é o 14º homicídio no município neste ano.

A Polícia Militar (PM) chegou primeiro ao local. Informou que Piazeski se desentendeu com os autores no interior do estabelecimento e que quando deixava o local para ir embora foi abordado já do lado de fora, em frente ao comércio, sendo atingido por um tiro de revólver, à queima roupa, que atingiu a sua cabeça. O rapaz morreu no local, antes mesmo de receber os primeiros socorros.

Equipes do Samu chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram o óbito. Uma das paredes do estabelecimento ficou com um buraco causado por um projétil da arma de fogo.

Equipes da Polícia Civil e Científica estiveram no local e coletaram informações para investigação do crime. O corpo do jovem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

As informações são da Tribuna do Interior.

