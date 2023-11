Jovem de 19 anos sem CNH invade cervejaria com carro no PR

Um jovem de 19 anos, invadiu uma cervejaria com um carro após perde o controle do veículo que dirigia na noite desta quinta-feira (1º) em Umuarama, no noroeste do Paraná. O jovem, que não possui CNH, acabou invadindo o comércio após bater em um carro que cruzava a Avenida Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) o carro que jovem colidiu fazia a conversão para acessar a avenida quando foi atingido. Após o choque, o carro foi em direção a cervejaria, atingindo com o comércio. Por conta da colisão, uma parede de vidro foi quebrada e um tonel de cerveja também foi atingido.

Os motoristas fizeram o teste de bafômetro mas em nenhum foi apontado ingestão de álcool. Ninguém ficou ferido. Por conta de não possuir CNH, o condutor de 19 anos foi encaminhado para a delegacia.

