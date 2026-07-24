Jovem de 19 anos morre no hospital após sofrer acidente em Maringá

O rapaz estava em estado gravíssimo desde o dia em que sofreu um acidente, na manhã do dia 16 de julho

Após dias internado, Matheus Gabriel Vicentini Fávaro, de 19 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 23, no Hospital Santa Casa de Maringá. O jovem estava em estado gravíssimo desde o dia em que sofreu um acidente, na manhã do dia 16 de julho, na rotatória entre as avenidas Guaiapó e Jurokubota.

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Matheus conduzia uma motoneta Honda Biz quando colidiu contra a traseira de uma carreta que realizava uma conversão para acessar uma empresa de radiadores. Uma das hipóteses levantadas ainda no local do acidente é que o reflexo do sol tenha comprometido a visibilidade do motociclista no momento da colisão.

Com a força do impacto, o jovem sofreu fraturas nos dois fêmures, múltiplas lesões pelo corpo, trauma grave na face e traumatismo craniano. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram os primeiros atendimentos e, após estabilizá-lo, encaminharam o jovem em estado gravíssimo para o hospital.

Durante todos os dias de internação, familiares, amigos e pessoas sensibilizadas com a história promoveram diversas correntes de oração em frente ao hospital. A mobilização emocionou a cidade e fortaleceu uma grande rede de fé e esperança pela recuperação do jovem. Apesar de todos os esforços da equipe médica, ele não resistiu aos graves ferimentos. A família autorização a doação de órgãos. A morte de Matheus Gabriel causou grande comoção em Maringá.

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Com informações do GMC Online