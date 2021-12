Jovem de 19 anos morre esfaqueada em pesque-pague no PR

Da Redação

Ketlin Vitória Chagas, 19 anos

Uma jovem de 19 anos, Ketlin Vitória Chagas, morreu na tarde de sábado (25), após ser esfaqueada em um pesque-pague em Colombo, região metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM). Ela chegou a ser resgatada com vida e foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento Alto Maracanã, porém, não resistiu.

A Polícia Civil informou que a jovem foi vítima de um feminicídio. Ela foi morta com uma facada no abdome. O suspeito do crime foi identificado como um ex-namorado da vítima.

continua após publicidade .

De acordo com familiares, Ketlin foi até o pesque-pague, em uma festa de aniversário. No local, encontrou o suspeito que é um ex-namorado, os dois discutiram do lado de fora do pesque-pague e, após a Ketlin tentar se afastar, ele a esfaqueou e fugiu.

Segundo relatos de pessoas próximas, o autor possui histórico de violência contra a vítima.