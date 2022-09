Jovem de 19 anos morre em acidente entre carro e caminhão na BR-373

Da Redação

Foto: Adelino Guimarães/Rádio Voz

Um acidente entre um carro e um caminhão matou um jovem de 19 anos no trevo da BR-373 com a PR-562 no sudoeste do Paraná. A situação aconteceu por volta das 22h30 de sábado (10), entre os municípios de Coronel Vivida e Honório Serpa.

A colisão envolveu um GM/Corsa com placas de Mangueirinha (PR) e um caminhão guincho, com placas de Itaquiraí (MS). De acordo com as informações, o Corsa seguia sentido Pato Branco a Mangueirinha quando colidiu com o caminhão.

A vítima identificada como João Vitor de Oliveira da Silva, era morador da comunidade do Covó, em Mangueirinha.

Ele chegou a ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas devido a gravidade dos ferimentos morreu a caminho da unidade hospitalar.

O corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.

fonte: Reprodução Foto: PB Urgente Sudoeste

* Com informações Rádio Voz FM e PB Urgente Sudoeste

