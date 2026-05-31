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TRAGÉDIA

Jovem de 19 anos morre após bater carro contra máquina agrícola no PR

Vítima perdeu o controle da direção na PR-456 e atingiu equipamento estacionado às margens da rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 15:12:05 Editado em 31.05.2026, 15:12:00
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Jovem de 19 anos morre após bater carro contra máquina agrícola no PR
Autor Acidente foi registrado na noite de sábado - Foto: PRE/Divulgação

Um jovem de 19 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite de sábado (30), na PR-456, em Palmital, na região central do Paraná. A vítima conduzia um Volkswagen Gol que colidiu violentamente contra uma máquina agrícola que estava estacionada às margens da rodovia.

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Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta das 22h35, no quilômetro 56 da via, no trecho que liga Palmital a Santa Maria do Oeste. Os levantamentos iniciais indicam que o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a margem esquerda da pista — considerando o seu sentido de tráfego — e atingiu um trator da marca Massey Ferguson.

Com a força do impacto, o rapaz sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo ainda no local. Após os trabalhos de perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava para a realização dos exames de praxe. A colisão causou danos materiais em ambos os veículos, e as circunstâncias exatas que levaram o condutor a perder o controle do automóvel seguem sob investigação dos órgãos competentes.

Com informações do portal aRede

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