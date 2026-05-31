Jovem de 19 anos morre após bater carro contra máquina agrícola no PR

Um jovem de 19 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite de sábado (30), na PR-456, em Palmital, na região central do Paraná. A vítima conduzia um Volkswagen Gol que colidiu violentamente contra uma máquina agrícola que estava estacionada às margens da rodovia.

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Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta das 22h35, no quilômetro 56 da via, no trecho que liga Palmital a Santa Maria do Oeste. Os levantamentos iniciais indicam que o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a margem esquerda da pista — considerando o seu sentido de tráfego — e atingiu um trator da marca Massey Ferguson.

Com a força do impacto, o rapaz sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo ainda no local. Após os trabalhos de perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava para a realização dos exames de praxe. A colisão causou danos materiais em ambos os veículos, e as circunstâncias exatas que levaram o condutor a perder o controle do automóvel seguem sob investigação dos órgãos competentes.

Com informações do portal aRede