Jovem de 19 anos fica em estado grave após colisão entre carro e moto

Uma jovem de 19 anos ficou em estado grave após ser vítima de acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (5) no cruzamento da Avenida Cuiabá com a Rua Cesário Mancini, no Jardim Esperança, em Sarandi, no noroeste do Paraná. A jovem estava em uma motocicleta que colidiu contra um veículo Chevrolet Corsa.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Pelas imagens é possível ver o momento em que o motorista do Corsa faz um conversão para acessar a Rua Cesário Mancini. Mesmo com a seta do carro acionada, a motociclista não percebe a manobra e tenta realizar uma ultrapassagem. Neste momento, a jovem sofre uma forte colisão contra o automóvel.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. A vítima foi encaminhada para um hospital da cidade com fratura nas duas pernas e uma laceração no braço. O motorista do carro fugiu após a colisão.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Para assistir ao flagrante acidente, clique aqui e acesse o portal Plantão Maringá.

