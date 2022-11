Jovem de 19 anos é morto com 17 tiros no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

vítima tinha passagens por tráfico de drogas

Um rapaz de 19 anos, identificado como Sanderson Marcello da Luz Padilha, foi assassinado a tiros em plena luz do dia, em uma região de comércios na Rua Betonex, no Bairro Guarituba, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .

O investigador da Polícia Civil, Sérgio Klaar, afirmou para a Banda B que um veículo Siena, de cor prata, passou pelo local, o condutor parou, desceu e efetuou os disparos.

-LEIA MAIS: Menina de 11 anos é localizada pela Polícia Civil no Paraná

continua após publicidade .

“A princípio é um envolvimento que chamamos de ‘traficídio’, o rapaz tinha envolvimento com tráfico e acabou sendo vítima de mais essa violência do comércio de entorpecentes. Um veículo Siena de cor prata, passou pelo local e realizou os disparos. O que chama a atenção é a audácia dos indivíduos, uma avenida movimentada, eles não tiveram dó", relatou o investigar para a reportagem.

De acordo com o tenente Vasconcelos, da Polícia Militar do Paraná, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas e foi morta com pelo menos 17 disparos de arma de fogo.

“O jovem tem um histórico criminal, não tão pesado, passagem por suspeita de tráfico de drogas e usuário. Temos muitos estojo de disparos efetuados por pistola. Uma área movimentada, quem fez não mediu a consequência, pela quantidade de testemunhas, luz do dia, câmeras, comércio", contou o tenente Vasconcelos.

continua após publicidade .

O local foi isolado e o Instituto Médico Legal e a Criminalística foram acionados. A investigação do crime vai ficar com a Delegacia da Polícia Civil de Piraquara.

Com informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News