Jovem de 19 anos é esfaqueada pelo ex-marido em Londrina

Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada na tarde desta quinta-feira (28), na Rua Antonio Marcelino de Oliveira, no Jardim São Jorge, na zona norte Londrina.

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, o ex-marido invadiu a casa onde ela morava e a feriu com golpes de faca.

A vítima recebeu atendimentos de socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, e médico do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A jovem sofreu ferimentos no braço e no ombro, e foi encaminhada ao Hospital da Zona Norte em Londrina.

A Polícia Militar foi ao local da agressão e registrou um Boletim de Ocorrência. O suspeito ainda não foi localizado.

