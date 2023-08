Jovem de 19 anos é encontrado morto com as mãos amarradas no Paraná

O rapaz de 19 anos foi encontrado morto com as mãos amarradas para trás, segundo a Polícia Militar (PM).

O jovem identificado como Guilherme Arcanjo de Alencar, foi encontrado em uma estrada rural com diversas marcas de tiro, ao lado de uma caminhonete abandonada e com as portas abertas, em Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná, de acordo com informações da PM.

Uma equipe foi acionada por um pessoa que ao passar pelo estrada rural em direção ao Alto da Boa Vista, avistou o carro e a vítima. Após a informação, equipes da Delegacia de Homicídios, da Criminalística e do Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local.

Em nota a Polícia Civil informou que investiga o caso e pede apoio da população com informações que podem ser repassadas de forma anônima à polícia.



