Jovem de 19 anos é assassinado na saída de casa noturna, no Paraná

Caso é investigado pela DHPP

Um jovem de 19 anos foi assassinado, no fim da madrugada deste sábado (17), na saída de uma casa noturna do bairro Portão, em Curitiba, no Paraná. O crime foi registrado na Avenida República Argentina, por volta das 4h30.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime foi executado a facadas.

A Banda B procurou a Polícia Civil, que já iniciou investigação do caso. O delegado Claudio Marques, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que a unidade já possui informações que podem levar ao autor do crime. “Já estamos ouvindo algumas testemunhas e, em breve, o caso estará resolvido”, disse.

A DHPP deverá analisar as imagens de segurança para solucionar o crime.

Com informações da Banda B.

