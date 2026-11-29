Um jovem de 19 anos foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça na madrugada deste domingo (29), em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizava o atendimento à vítima em via pública. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o rapaz caído no chão com o ferimento, e a equipe médica confirmou o óbito no local.

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De acordo com a Polícia Militar, a sogra da vítima, uma mulher de 40 anos, relatou que estava com o jovem em um estabelecimento comercial momentos antes do crime. Segundo o depoimento, o rapaz deixou o local após dizer que estava sentindo enjoo. Aproximadamente 20 minutos depois, uma pessoa procurou a mulher para comunicar o ocorrido.

Durante a vistoria nas proximidades de onde o homicídio aconteceu, os policiais encontraram sete cápsulas de munição calibre 9 milímetros. Nenhuma testemunha presencial foi localizada durante o atendimento da ocorrência. A área foi isolada para preservar eventuais evidências até a chegada da Polícia Civil, que assumiu as investigações. A identidade da vítima, a autoria e a motivação do crime não foram divulgadas no comunicado policial.