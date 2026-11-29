Jovem de 19 anos é assassinado com tiro na cabeça em Assis Chateaubriand
Crime ocorreu por volta das 3h deste domingo (29); Polícia Militar encontrou sete cápsulas de munição calibre 9 milímetros próximas ao local
Um jovem de 19 anos foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça na madrugada deste domingo (29), em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizava o atendimento à vítima em via pública. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o rapaz caído no chão com o ferimento, e a equipe médica confirmou o óbito no local.
LEIA MAIS: Vereadora do PR viraliza ao afirmar que aviões "pulverizam o céu" para causar chuvas e tornados
De acordo com a Polícia Militar, a sogra da vítima, uma mulher de 40 anos, relatou que estava com o jovem em um estabelecimento comercial momentos antes do crime. Segundo o depoimento, o rapaz deixou o local após dizer que estava sentindo enjoo. Aproximadamente 20 minutos depois, uma pessoa procurou a mulher para comunicar o ocorrido.
Durante a vistoria nas proximidades de onde o homicídio aconteceu, os policiais encontraram sete cápsulas de munição calibre 9 milímetros. Nenhuma testemunha presencial foi localizada durante o atendimento da ocorrência. A área foi isolada para preservar eventuais evidências até a chegada da Polícia Civil, que assumiu as investigações. A identidade da vítima, a autoria e a motivação do crime não foram divulgadas no comunicado policial.