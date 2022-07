Jovem de 18 anos morre em confronto com a PM no norte do Paraná

Da Redação

A ocorrência foi registrada na Rua Cianorte, no Jardim San Rafael

Na tarde desta terça-feira (5), um jovem de 18 anos morreu após se envolver em um confronto com a Polícia Militar (PM), em Ibiporã, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na Rua Cianorte, no Jardim San Rafael.

Equipes da Rotam realizavam patrulhamento quando foi abordada por uma pessoa que relatou ter visto um suspeito com arma de fogo, saindo de um matagal, em frente a casa onde aconteceu o confronto.

"Os policiais entraram na residência e encontraram o suspeito com a arma de fogo. Foi dado ordem para que ele largasse a arma, no entanto, o rapaz não obedeceu e a apontou em direção aos policiais, que diante da iminente agressão efetuaram disparos", afirma o tenente Emerson Castro.

Socorristas do Siate foram acionados para prestar atendimentos à vítima de ferimento por arma de fogo. O rapaz, identificado como Carlos Eduardo do Prado da Silva, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Diversas equipes da Polícia Militar foram mobilizadas e a rua do confronto foi interditada.

Policiais apreenderam com o jovem uma pistola calibre 380 e um colete balístico, suspeito de furto.

O Instituto Médico Legal (IML) - foi acionado para recolher o corpo do rapaz. Equipes de criminalística também estiveram no local.

"Apesar da pouca idade, o rapaz já conta com longo histórico criminal e tem passagens por tráfico de drogas, receptação de veículos e é suspeito de ter participado da morte de três homens em frente a um bar em Ibiporã", afirma o tenente Castro.

Com informações do Tarobá News.

