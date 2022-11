Jovem de 18 anos morre em batida entre caminhão e bicicleta no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente foi no perímetro urbano de Itapejara do Oeste

Um ciclista de 18 anos morreu após um acidente de trânsito entre uma bicicleta e um caminhão, em Itapejara do Oeste, na quarta-feira (23).

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionado para o local do acidente, e constatou a morte do ciclista.

LEIA MAIS: Vistoria tenta destravar impasse que impede conclusão de duplicação



continua após publicidade .

A Polícia Militar também foi acionada e isolou o local do acidente até a chegada dos peritos da Criminalística e do IML.



De acordo com relato de populares, o caminhão subia pela Rua São Mateus e no cruzamento com a Avenida Manoel Ribas, quando acabou acontecendo a colisão com a bicicleta.

* Com informações Rádio Sucesso FM

continua após publicidade .

Acidente de trânsito envolvendo bicicleta em Apucarana

Um menino de 12 anos, que andava de bicicleta, ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde de quarta-feira (23), no cruzamento das ruas Jurema e Carlos de Carvalho.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que sofreu ferimentos considerados leves. O menino foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News