Jovem de 18 anos morre eletrocutada ao encostar em fio descascado enquanto estendia roupas no Paraná

Paola Azevedo sofreu o choque ao encostar em uma extensão danificada; ela chegou a ser socorrida pelo Siate, mas deu entrada no hospital sem vida

Uma jovem de 18 anos morreu eletrocutada enquanto estendia roupas em sua casa no município de Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná, na última quinta-feira (1º). A vítima, identificada como Paola Azevedo, sofreu a descarga elétrica fatal após entrar em contato com uma extensão que estava com o fio descascado e conectada à máquina de lavar da residência.

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O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado para socorrer a jovem e a encaminhou rapidamente a um hospital da região. Apesar do atendimento prestado pelas equipes de resgate, Paola chegou à unidade de saúde já sem sinais vitais e teve o óbito confirmado. Segundo informações da Polícia Civil, duas testemunhas foram ouvidas e relataram as condições precárias da extensão que causou o choque acidental durante a atividade doméstica.

O corpo da vítima foi sepultado na própria quinta-feira, na cidade de Pinhalão. As autoridades policiais instauraram um inquérito e seguem investigando as circunstâncias da ocorrência para esclarecer oficialmente todos os detalhes da descarga elétrica que resultou na morte da jovem.