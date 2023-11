Jovem de 18 anos morre com tiro na cabeça ao 'brincar' com arma no PR

Um jovem, de 18 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (22) durante uma suposta brincadeira com uma arma de fogo no bairro Conjunto Itaparica, em Maringá, no noroeste do Paraná. O caso, registrado em uma residência localizada na Rua Rio Hudson, está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada no interior de um quarto com um tiro na cabeça. A namorada do rapaz relatou aos agentes de segurança que ele estaria consumindo bebida alcoólica e brincando com uma pistola 9mm. Com a arma de fogo descarregada, o jovem apontava para a própria cabeça e puxava o gatilho.

Ainda segundo relato da companheira, em determinado momento o rapaz teria decidido colocar o carregador na arma e, ao manuseá-la, a pistola apresentou uma "pane". O carregador foi removido, e o jovem não teria percebido que uma munição ficou na câmara. Ele continuou com a brincadeira e novamente apontou para a cabeça, puxando o gatilho.

Segundo as autoridades, a arma tem queixa de furto e foi apreendida e entregue na Delegacia de Polícia.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas constatou o óbito da vítima. O instituto de Criminalística também esteve no local e, após o trabalho de praxe, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A identidade do jovem ainda não foi divulgada à imprensa.

*Com informações Plantão Maringá.

