Jovem de 18 anos morre após scooter elétrica ser atingida por veículo em Maringá

Vítima chegou a ser reanimada pelo Samu e levada ao hospital, mas teve paradas cardíacas e morreu na unidade de saúde

A manicure Isadora Lucas dos Santos, de 18 anos, morreu após a scooter elétrica que ela pilotava ser atingida por uma caminhonete Fiat Fiorino na noite de quarta-feira (5), em Maringá (PR). O acidente aconteceu por volta das 20h no cruzamento da Avenida Colombo (BR-376) com a Avenida 19 de Dezembro, no sentido a Sarandi.

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Manicure Isadora Lucas dos Santos, de 18 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais Manicure Isadora Lucas dos Santos, de 18 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com a violência da batida, a jovem sofreu múltiplas fraturas, traumatismos graves e entrou em parada cardiorrespiratória ainda no local. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram manobras de reanimação até conseguirem reverter o quadro inicial.

Isadora foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Santa Rita, mas sofreu novas paradas cardíacas na unidade hospitalar e não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O motorista da Fiorino não ficou ferido. Ele passou pelo teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Em depoimento preliminar à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor afirmou que cruzou a via quando o semáforo estava na fase amarela, momento em que a scooter já realizava a travessia e acabou sendo atingida.

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A PRF informou que busca imagens de câmeras de segurança instaladas no trecho para auxiliar na reconstituição da dinâmica da colisão e na elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito. O caso também será acompanhado pela Delegacia de Trânsito de Maringá, que vai apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo acidente.