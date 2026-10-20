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Jovem de 18 anos morre após motocicleta parar embaixo de caminhão de lixo

Vítima tentou derrubar a motocicleta para evitar o impacto, mas deslizou sob o veículo de carga

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 18 anos morre após motocicleta parar embaixo de caminhão de lixo
Autor Rauane Kremer Pedroso morreu na noite de segunda-feira - Foto: Reprodução/aRede

Uma jovem de 18 anos, identificada como Rauane Kremer Pedroso, morreu na noite desta segunda-feira (19) após a motocicleta que pilotava colidir contra um caminhão de coleta de lixo na Avenida do Ouro, em Carambeí, na região dos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu no momento em que o veículo de carga parou na via para realizar o recolhimento de materiais.

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De acordo com o portal aRede, a motociclista não conseguiu frear a tempo ao se deparar com o caminhão parado. Na tentativa de evitar o impacto direto, a jovem jogou a motocicleta no chão, mas acabou deslizando para debaixo do veículo de carga e entrou em óbito ainda no local.

Um homem que estava na garupa da motocicleta sofreu ferimentos gravíssimos em decorrência da queda e do impacto. Ele foi estabilizado e socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado na sequência para o Pronto Atendimento de Carambeí.

O local do acidente foi isolado para os trabalhos de perícia da Polícia Científica, contando também com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e de agentes de trânsito, que atuaram na orientação do fluxo de veículos na região.

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Com informações do aRede

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