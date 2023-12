Jovem de 18 anos morre afogado ao entrar na represa Passaúna

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender uma ocorrência de afogamento na tarde de quarta-feira (27) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com as corporações, um rapaz de 18 anos acabou morrendo após entrar na água.

O jovem entrou na represa Passaúna, que fica sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Conforme a empresa, a entrada no local é proibida, visto que é uma área perigosa e profunda.

Ao entrar na represa, vítima ficou submersa por aproximadamente 15 minutos, segundo o Samu. Os socorristas conseguiram retirá-lo de dentro do local e o submeteram ao procedimento de reanimação.

As equipes ficaram por cerca de 1 hora realizando as manobras, contudo não obtiveram êxito. O jovem não resistiu e morreu.

A vítima foi identificada como Mateus de Souza Lima. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

