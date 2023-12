Jovem de 18 anos fica em estado grave após sofrer acidente em Maringá

Um acidente violento deixou um jovem de 18 anos ferido em estado grave, na tarde de domingo (17), em Maringá. O carro que a vítima dirigia acertou em cheio uma árvore no canteiro central da Avenida Juscelino Kubitschek, ao lado do Bosque 2.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreram o jovem. Foi necessário cortar a lataria do veículo Áudio Q3 para a retirada do teto. Só depois disso, os socorristas conseguiram remover a vítima. O jovem foi socorrido com fratura em uma das pernas e foi encaminhado ao hospital consciente e orientado.

O acidente foi logo depois da forte chuva que caiu em Maringá e, segundo informações, o jovem teria perdido o controle da direção ao desviar de um galho na pista. A ocorrência também foi registrada pela Polícia Militar (PM) e as causas da batida serão apuras.

