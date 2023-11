Jovem de 18 anos é morto a tiros em Maringá; entenda o caso

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem, identificado como Lucas Edson Silva de Oliveira de 18 anos de idade, foi morto com vários disparos de arma de fogo, em frente a casa onde morava com a mãe, na noite desta quinta-feira (16), no Distrito de Iguatemi, de Maringá.

O crime foi na Rua dos Estudantes, no Bairro Pé Vermelho. Conforme a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem foi atingido por cerca de seis disparos na região das costas e na cabeça.

A Polícia Militar (PM), informou que o crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta que fugiram após os disparos e não foram encontrados.

Uma equipe da Polícia Civil (PC), esteve no local e conversou com familiares da vítima. A polícia também acompanhou a perícia da Polícia Científica e já deu início às investigações. Várias capsulas de uma pistola foram recolhido próximas ao corpo.

O jovem morto não constava com antecedentes criminais.

