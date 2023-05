Jovem de 18 anos é morto a tiros dentro de carro no Paraná

Da Redação

Assassinato aconteceu na Rua Serra do Boi, no Jardim Colmeia

Um jovem de 18 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado (13), na Rua Serra do Boi, no Jardim Colmeia, em Cascavel, oeste do Paraná.

Segundo informações, o homem estava em um veículo Chevrolet Corsa, quando foi morto a tiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à vítima, mas apenas constatou o óbito do homem, que foi alvejado por três disparos que atingiram sua cabeça e seu pescoço.

Ainda não se sabe o que motivou o crime e nem quem foi o autor dos disparos

Equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil estiveram no local para registrar a ocorrência e fazer buscas. A Delegacia de homicídios investiga o caso.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Com informações da Tarobá News e g1.

