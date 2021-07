Da Redação

Jovem de 18 anos é morta a facadas no Paraná

Na tarde desta sexta-feira (23), uma jovem, de 18 anos, foi morta a facadas no Bairro Xarquinho, em Guarapuava, região central do Paraná. Sabrina Delgado Marcondes deixou um filho, de 3 anos.

Conforme a Polícia Civil, a jovem tinha ido para casa almoçar e estava voltando para o trabalho, quando foi abordada por um homem que a atingiu com uma faca próximo ao coração. Um homem que passava no local tentou socorrer ela e também foi atingido pelo suspeito. Ele foi levado ao hospital, mas não corre o risco de morrer.

"O que eu sabia é que ele queria viver junto com ela, e ela queria viver sozinha com o nenê. Só que ele não aceitava isso e daí hoje ele matou. Ele chegou a ameaçar ela duas vezes porque se não vivesse com ele, não ia viver com mais ninguém", disse a mãe da jovem, Andréia Aparecida Delgado.

O suspeito fugiu do local do crime e está sendo procurado. Segundo a polícia, o suspeito se trata de um homem, de 58 anos, que já respondeu por três homicídios e agora deve responder por feminicídio e a princípio, tentativa de homicídio. A polícia informou que caso a população tenha informações para auxiliar na captura do suspeito pode acionar o 197 e o 190.

