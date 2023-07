Jovem de 18 anos é encontrada morta dentro de motel no Paraná

Uma jovem de 18 anos morreu na tarde desta quinta-feira (27), em motel de Cascavel, no Paraná. O caso que está sendo tratado como feminicídio aconteceu na marginal da BR-467, região do Bairro Canadá.

Ela estava na companhia de um rapaz de 26 anos desde quarta-feira no motel, quando ele entrou em surto e os dois brigaram dentro do estabelecimento. Ele chegou a danificar alguns objetos no local. A vítima seria de Santa Tereza do Oeste e o rapaz de Corbélia.

Os socorristas tentaram realizar manobras de reanimação por 40 minutos, porém ela não resistiu e morreu. A causa da morte ainda não é específica, porém confirmada pelo Samu que foi morte violenta.

Equipes da Guarda Municipal foram acionadas no local. Houve o isolamento da área e a Delegacia de Homicídios foi mobilizada. O homem em surto foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital e depois deve ser conduzido para a delegacia.

Ele estava bastante agitado e em estado de overdose por efeito de drogas e álcool.

