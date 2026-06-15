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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Jovem de 18 anos é baleada no abdômen e é arrastada pelos cabelos no PR

Ela teria apontado o próprio companheiro como autor do disparo

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 10:19:49 Editado em 15.06.2026, 10:19:40
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Jovem de 18 anos é baleada no abdômen e é arrastada pelos cabelos no PR
Autor Foto: Ilustrativa/Gerada por IA

Uma jovem de 18 anos foi vítima de um disparo de arma de fogo na região do abdômen na cidade de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O caso é tratado pela Polícia Militar como uma possível tentativa de feminicídio.

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As equipes de segurança foram acionadas para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após a vítima ser encontrada ferida e pedindo ajuda. Conforme relatos de moradores, a jovem foi localizada próxima a uma lixeira, apresentando um ferimento compatível com disparo de arma de fogo.

Após receber os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, onde passou por avaliação médica e procedimentos cirúrgicos.

Durante as investigações iniciais, testemunhas informaram à polícia terem ouvido um estampido semelhante a um tiro, seguido por pedidos de socorro da vítima. Segundo informações repassadas aos policiais, a jovem teria apontado o próprio companheiro como autor do disparo.

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Ainda de acordo com os relatos colhidos pela equipe policial, após o crime o suspeito teria arrastado a vítima pelos cabelos e a colocado em um veículo de cor preta antes de deixar o local.

Em diligências realizadas em um imóvel ligado ao caso, os policiais encontraram uma peça de roupa que seria da vítima, além de um projétil de arma de fogo no quintal e uma munição calibre .38 intacta dentro da residência.

Familiares relataram que o relacionamento entre a jovem e o suspeito era recente. Eles também informaram que, dias antes do ocorrido, a vítima havia comentado sobre episódios de agressão praticados pelo companheiro, embora nenhuma denúncia formal tivesse sido registrada junto às autoridades.

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Até o fechamento do boletim de ocorrência, o suspeito não havia sido localizado. A Polícia Militar segue realizando buscas, enquanto o caso será investigado pelas autoridades competentes.

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aranhos de fogo ASSASSINATO caso policial feminicidio OESTE DO PARANÁ violência domestica
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