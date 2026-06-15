Jovem de 18 anos é baleada no abdômen e é arrastada pelos cabelos no PR
Ela teria apontado o próprio companheiro como autor do disparo
Uma jovem de 18 anos foi vítima de um disparo de arma de fogo na região do abdômen na cidade de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O caso é tratado pela Polícia Militar como uma possível tentativa de feminicídio.
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As equipes de segurança foram acionadas para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após a vítima ser encontrada ferida e pedindo ajuda. Conforme relatos de moradores, a jovem foi localizada próxima a uma lixeira, apresentando um ferimento compatível com disparo de arma de fogo.
Após receber os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, onde passou por avaliação médica e procedimentos cirúrgicos.
Durante as investigações iniciais, testemunhas informaram à polícia terem ouvido um estampido semelhante a um tiro, seguido por pedidos de socorro da vítima. Segundo informações repassadas aos policiais, a jovem teria apontado o próprio companheiro como autor do disparo.
Ainda de acordo com os relatos colhidos pela equipe policial, após o crime o suspeito teria arrastado a vítima pelos cabelos e a colocado em um veículo de cor preta antes de deixar o local.
Em diligências realizadas em um imóvel ligado ao caso, os policiais encontraram uma peça de roupa que seria da vítima, além de um projétil de arma de fogo no quintal e uma munição calibre .38 intacta dentro da residência.
Familiares relataram que o relacionamento entre a jovem e o suspeito era recente. Eles também informaram que, dias antes do ocorrido, a vítima havia comentado sobre episódios de agressão praticados pelo companheiro, embora nenhuma denúncia formal tivesse sido registrada junto às autoridades.
Até o fechamento do boletim de ocorrência, o suspeito não havia sido localizado. A Polícia Militar segue realizando buscas, enquanto o caso será investigado pelas autoridades competentes.
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