Jovem de 18 anos é alvo de disparos no Paraná; saiba mais

Na noite desta quarta-feira (16), um rapaz de 18 anos, foi socorrido em estado grave após ser alvo de disparos de arma de fogo, em Piraquara, na Grande Curitiba.

O jovem estava com amigos quando foi surpreendido pelos criminosos, que efetuaram cerca de cinco tiros. Não satisfeitos, os suspeitos retornaram minutos depois para 'terminar' o ato, mas desta vez foram impedidos por testemunhas.

“A gente estava voltando da escola e escutamos os tiros, foi uns cinco ou seis tiros, foi para matar mesmo”, contou uma estudante.

Testemunhas contaram que enquanto esperavam a chegada da ambulância, dois indivíduos, um de bicicleta e outro a pé, retornaram até o local do crime e tentaram disparar novamente contra a vítima, que sobreviveu ao ataque. Com a presença de outras pessoas no local, os suspeitos fugiram.

