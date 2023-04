Jovem de 17 anos que morreu atropelada por carreta é sepultada

Da Redação

Isabelly Vitoria dos Santos, de 17 anos, que faleceu na noite deste sábado (1º) após ser atropelada por um caminhão na BR-376, em Maringá, noroeste do Paraná, foi sepultada na manhã desta segunda-feira (3).

O velório e enterro da jovem aconteceu por volta das 08h30, no Cemitério Municipal de Cambará, cidade que fica a aproximadamente 104 quilômetros de Maringá, e local onde a família da vítima reside.

Isabelly Vitoria estava na garupa de uma moto conduzida pelo namorado, na noite do sábado (1º), quando nas proximidades do bairro Jardim de Monet Residence, o pneu do veículo estourou ao passar por um buraco na rodovia.

O condutor da motocicleta perdeu o controle da direção os ocupantes caíram. Isabelly foi atropelada por uma carreta. O motorista do veículo de carga não parou para prestar socorro.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém a adolescente já estava sem vida no local. O condutor da moto, que tem 25 anos, foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados.

