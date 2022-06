Jovem de 17 anos morre ao se envolver em acidente na região

Da Redação

Um acidente fatal foi registrado na tarde dessa quinta-feira (2), na Avenida José Bonifácio, em Cambé, município que fica a 14,8 km de Londrina, no Norte do Paraná. De acordo com as informações do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), que atendeu a ocorrência, um adolescente, de 17 anos, morreu depois de se envolver em um acidente de moto no momento em que retornava para casa.

A vítima, identificada como Guilherme Santos, havia saído do trabalho e, no momento em que trafegava de moto pela avenida citada, foi atingida por um automóvel que saiu do acostamento. Com a colisão, Guilherme caiu e sofreu ferimentos graves.

Os socorristas do Siate foram chamados e encaminharam o jovem à Santa Casa do município, porém, ele não resistiu aos ferimentos.

Por ser menor de idade, Guilherme não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Inclusive, o rapaz estava fazendo aniversário nessa quinta-feira.