Jovem de 17 anos fica em estado gravíssimo após ser atingido por peça de 500 kg no PR

Acidente de trabalho ocorreu nesta segunda-feira (10) às margens da BR-376. Médico do Samu apontou quadro inicial de paraplegia no momento do resgate

Um adolescente de 17 anos ficou em estado gravíssimo após uma peça de ferragem de aproximadamente 500 quilos cair sobre ele durante o expediente de trabalho em uma indústria localizada às margens da BR-376, em Nova Londrina, no noroeste do Paraná. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (10) e, devido à extrema gravidade do caso, a vítima precisou ser socorrida por um helicóptero de resgate aeromédico e transportada com urgência para o Hospital Universitário de Maringá (HUM).

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De acordo com as informações preliminares, o jovem trabalhava em uma empresa que atua no segmento de materiais utilizados na produção de malha viária. A ocorrência foi tratada pelas equipes de socorro como queda de objeto sobre pessoa. A pesada estrutura despencou sobre parte do corpo do funcionário, que perdeu a consciência imediatamente após o impacto e precisou ser estabilizado ainda no pátio da indústria antes de ser transferido.

O quadro clínico do rapaz é considerado delicado. O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Maurício Lemos, relatou que o paciente apresentou uma lesão severa na região da coluna lombar, configurando um diagnóstico preliminar de paraplegia e lesão medular. O profissional explicou que essa avaliação inicial foi feita no próprio local do acidente, mas ressaltou que a confirmação da extensão definitiva dos traumas dependerá de uma bateria de exames de imagem que será realizada na unidade hospitalar.

Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento. As circunstâncias que provocaram a queda do equipamento pesado deverão ser apuradas, e o Hospital Universitário de Maringá deve emitir novos boletins sobre a evolução do estado de saúde do adolescente nas próximas horas.