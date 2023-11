Jovem de 17 anos fica em estado grave após carreta tombar na PR-445

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma jovem, de 17 anos, ficou em estado grave após a carreta em que era passageira tombar na PR-445, entre os municípios de Londrina e Tamarana, no norte do Paraná. O acidente foi registrado nesta sexta-feira (24), na altura do quilômetro 40 da rodovia estadual.

continua após publicidade

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, a carreta possui placas de Araçatuba (SP) e seguia no sentido de Londrina para Tamarana. O caminhão Scania era conduzido por um jovem, de 24 anos, que perdeu o controle da direção no quilômetro mencionado.

- LEIA MAIS: Homem é preso suspeito de abusar e matar mulher com deficiência no PR

continua após publicidade

O caminhão derrapou pela pista e só parou quando atingiu a margem direita do sentido de tráfego. Após o tombamento, a jovem de 17 anos foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para o Hospital São Francisco de Tamarana. O motorista saiu ileso do acidente.

As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

Siga o TNOnline no Google News