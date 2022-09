Jovem de 17 anos é apreendida acusada de tentar agredir professora

Da Redação

Uma adolescente foi encaminhada à delegacia na noite de quinta-feira (22) acusada de tentativa de agressão a uma pedagoga. O fato aconteceu em uma escola no Bairro Santa Cruz, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Segundo as informações, a estudante teria tentado agredir a professora em sala de aula e a Patrulha Escolar foi acionada para atender a ocorrência. No local, a adolescente teria desacatado os policiais e resistido a abordagem.

Conforme apurado a jovem já teria sido encaminhada à delegacia há poucos dias, após confusão em ambiente escolar.

Com informações, CGN

