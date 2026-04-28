Jovem de 16 anos morre após acidente com viatura da Receita Federal no PR

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Um adolescente de 16 anos morreu na manhã desta terça-feira (28) após se envolver em um grave acidente com uma viatura da Receita Federal, nas proximidades da Aduana, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

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De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o jovem trafegava de bicicleta quando acabou sendo atingido pelo veículo oficial. O impacto foi violento e mobilizou rapidamente equipes de resgate.

Socorristas foram acionados para prestar atendimento, mas, ao chegarem ao local, constataram que o adolescente já estava sem vida. A morte foi confirmada ainda na via.

A região foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia técnica e pelo recolhimento do corpo da vítima.

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As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda não foram esclarecidas, e o caso deverá ser investigado para apurar a dinâmica do acidente e eventual responsabilidade.

Até o momento, a identidade do adolescente não foi oficialmente divulgada pelas autoridades.