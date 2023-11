Jovem de 16 anos morre afogado enquanto nadava em represa no PR

Um adolescente, de 16 anos, morreu afogado em uma represa na zona rural da cidade de Floraí, no norte do Paraná. O caso aconteceu na tarde deste sábado (18) no município que fica localizado a 48 quilômetros de Maringá.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Jovem de 20 anos morre após colisão na BR-376 em Maringá

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os familiares do jovem estavam junto com a vítima quando o afogamento aconteceu no local que é uma propriedade particular.

continua após publicidade

O menino teria entrado na água logo após almoçar e acabou se afogando, conforme repassado pelos familiares aos socorristas. Uma tentativa de resgaste por uma pessoa que estava próxima foi feita, mas ela não conseguiu.

Ainda segundo informações, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e realizaram a tentativa de reanimação, mas sem sucesso.

Siga o TNOnline no Google News