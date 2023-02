Jovem de 15 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica no PR

Da Redação

Número de casos geram alerta no Paraná

A o setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, no oeste paranaense, investiga a morte de um adolescente de 15 anos. A suspeita é que o jovem tenha falecido em decorrência de dengue hemorrágica, tipo mais grave da doença.

De acordo com a secretaria, o adolescente procurou um posto de saúde na última sexta-feira (10) com sintomas de gripe. Ele foi medicado e liberado pela equipe médica.

No dia seguinte, buscou novamente atendimento no posto, quando foi novamente medicado e liberado. O quadro de saúde do jovem se agravou e, no domingo (12), ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital, onde morreu.

Ultimo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais 462 casos confirmados da doença e cinco mortes no Paraná.

