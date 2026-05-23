Jovem de 15 anos é apreendido suspeito de matar o próprio pai a facadas no PR

Um homem de 33 anos, identificado como Esnemar Gura da Silva, foi assassinado com golpes de arma branca na noite deste sábado (23), no bairro Santa Felicidade, em Cascavel (PR). O principal suspeito de cometer o crime é o próprio filho da vítima, um adolescente de 15 anos. Ele foi apreendido pela Polícia Militar (PM) ainda na cena do homicídio, localizada na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança.

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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, chegaram a ser acionadas para prestar socorro, mas apenas puderam constatar o óbito do homem. Após a confirmação da morte, a PM realizou o isolamento imediato da área para preservar a cena do crime até a chegada dos investigadores.

Na sequência, a Polícia Científica foi mobilizada para realizar os primeiros levantamentos periciais e providenciar o recolhimento do corpo para exames de necropsia. As circunstâncias e a motivação que levaram ao homicídio agora serão alvo de inquérito pelas autoridades competentes da Polícia Civil.