Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
HOMICÍDIO

Jovem de 15 anos é apreendido suspeito de matar o próprio pai a facadas no PR

O crime ocorreu na noite de sábado (23) e a vítima, de 33 anos, morreu antes da chegada dos socorristas

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 19:36:00 Editado em 23.05.2026, 19:35:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem de 15 anos é apreendido suspeito de matar o próprio pai a facadas no PR
Autor Caso foi registrado no bairro Santa Felicidade, em Cascavel - Foto: Ailton Santos/Tarobá

Um homem de 33 anos, identificado como Esnemar Gura da Silva, foi assassinado com golpes de arma branca na noite deste sábado (23), no bairro Santa Felicidade, em Cascavel (PR). O principal suspeito de cometer o crime é o próprio filho da vítima, um adolescente de 15 anos. Ele foi apreendido pela Polícia Militar (PM) ainda na cena do homicídio, localizada na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança.

-LEIA MAIS: Ciclone agrava instabilidade e coloca o Paraná em alerta para tempestades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, chegaram a ser acionadas para prestar socorro, mas apenas puderam constatar o óbito do homem. Após a confirmação da morte, a PM realizou o isolamento imediato da área para preservar a cena do crime até a chegada dos investigadores.

Na sequência, a Polícia Científica foi mobilizada para realizar os primeiros levantamentos periciais e providenciar o recolhimento do corpo para exames de necropsia. As circunstâncias e a motivação que levaram ao homicídio agora serão alvo de inquérito pelas autoridades competentes da Polícia Civil.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
arma branca Cascavel crime familiar homicidio investigação policial violência juvenil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV