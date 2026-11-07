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VIOLÊNCIA

Jovem de 14 anos ataca colega com tesouradas no pescoço em sala de aula no PR

Agressão ocorreu na manhã desta sexta-feira (6) dentro do Colégio Cívico-Militar Brasmadeira, em Cascavel

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 14 anos ataca colega com tesouradas no pescoço em sala de aula no PR
Autor Golpes de tesoura aconteceram na região do pescoço da vítima - Foto: PCPR

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida na manhã desta sexta-feira (6) após atacar uma colega de classe, da mesma idade, com golpes de tesoura no pescoço. O caso ocorreu por volta das 7h50, dentro de uma sala de aula do Colégio Estadual Cívico-Militar Brasmadeira, em Cascavel, na região oeste do Paraná. A vítima sofreu apenas escoriações leves, sem risco de morte, após a agressão ser rapidamente interrompida por professores.

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As investigações da Polícia Civil apontam que a estudante mudou de lugar na sala para sentar-se estrategicamente atrás da vítima antes de iniciar o ataque com a tesoura. De acordo com a Polícia Civil, a menina ferida relatou que era alvo reiterado de bullying por parte da agressora e que já havia sofrido ameaças no dia anterior ao crime.

Acionada para conter a situação, a Patrulha Escolar da Polícia Militar apreendeu a arma do ataque e encaminhou as adolescentes para os procedimentos legais. A autora foi autuada em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e intimidação sistemática. A tipificação de tentativa de homicídio foi escolhida porque os golpes foram direcionados ao pescoço, uma região vital do corpo.

A jovem agressora foi levada ao Centro de Socioeducação (Cense) de Cascavel e o Ministério Público do Paraná (MPPR), após análise preliminar do caso, já representou pela sua internação provisória na Justiça. O episódio segue sob responsabilidade da Vara da Infância e da Juventude, e a Polícia Civil solicitou a realização de exames no Instituto Médico-Legal (IML), além de medidas protetivas em favor da vítima.

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Em resposta ao ocorrido, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel informou que acompanha o caso de perto e que os familiares de ambas as alunas foram imediatamente acionados. O órgão destacou que uma equipe multidisciplinar está prestando atendimento psicológico e suporte à vítima, aos parentes e aos demais estudantes que presenciaram a cena. O NRE ressaltou ainda que trabalha em conjunto com a rede de proteção local para avaliar medidas de segurança e intensificar as ações de prevenção à violência no ambiente escolar.

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agressão juvenil BULLYING Cascavel Educação e Segurança intervenção psicossocial violência escolar
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