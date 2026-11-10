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INVESTIGAÇÃO

Jovem confessa morte de empresário do agronegócio no Paraná, diz ter agido sozinho e Justiça solta outros dois suspeitos

Angelo Vinicius Carneiro Gomes, de 55 anos, foi encontrado morto e amarrado em sua casa. Jovem revelou a localização do corpo e confessou o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem confessa morte de empresário do agronegócio no Paraná, diz ter agido sozinho e Justiça solta outros dois suspeitos
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Justiça determinou a soltura de dois suspeitos de envolvimento na morte do empresário do agronegócio Angelo Vinicius Carneiro Gomes, de 55 anos, após um terceiro jovem confessar o crime e afirmar ter agido sozinho. O assassinato ocorreu em outubro, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. O suspeito que confessou o crime, que está preso, detalhou as ações e revelou onde o corpo da vítima estava escondido, assumindo integralmente a responsabilidade pelo latrocínio. A decisão judicial foi baseada em imagens do sistema de monitoramento da residência da vítima, que corroboram a versão do autor confesso, indicando que ele executou o crime e ocultou o cadáver de forma isolada, eximindo os outros dois suspeitos de qualquer participação ou conhecimento.

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A Polícia Civil havia iniciado as investigações após o desaparecimento de Angelo, registrado por familiares em meados de outubro. O carro e o cartão de crédito do empresário foram rastreados em Balneário Camboriú (SC), onde câmeras de segurança flagraram os três jovens fazendo compras e embarcando no veículo da vítima. A partir dessas imagens, o trio foi preso. O empresário foi encontrado morto em sua casa, amarrado e com sinais de violência, o que contradiz a versão inicial do suspeito confesso de que a morte ocorreu durante uma briga espontânea e asfixia. O delegado responsável pelo caso reforçou a necessidade de aprofundar as investigações para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.

A defesa de um dos suspeitos soltos destacou que a Justiça reconheceu a insuficiência de indícios para mantê-lo preso, ressaltando a importância da análise individualizada das provas. O advogado do outro suspeito liberado afirmou que a declaração do autor confesso, que não o implicou no crime, confirma a ausência de seu envolvimento. A reportagem não divulgará os nomes dos dois jovens soltos, pois as investigações ainda estão em curso e não há conclusão oficial sobre a participação deles no caso. O suspeito confesso não possui defesa constituída. A Polícia Civil do Paraná foi contatada, mas ainda não se pronunciou sobre as solturas.

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