Jovem com paralisia é encontrada morta; mãe é suspeita de abandono

Conforme agentes da PM, os vizinhos relataram que a mulher é dependente química

Uma adolescente de 15 anos com paralisia cerebral foi encontrada morta dentro da própria casa, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, capital do Paraná. A menina foi achada já sem vida, na manhã desta terça-feira (04), pela mãe. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Conforme agentes da PM, os vizinhos relataram que a mulher é dependente química e teria deixado a filha sozinha durante todo o final de semana.

“A mulher relatou que chegou em casa e encontrou a menina sem vida. Segundo vizinhos, é usuária de drogas e teria saído de casa na sexta-feira, retornou na manhã de hoje [terça, 4]. Após encontrar o corpo, ela tomou uma medicação controlada e foi levada ao PS para atendimento", afirmou a tenente Bianca, da Polícia Militar de Curitiba.

O caso está sendo investigado.





Fonte: Informações Banda B.

