Jovem com camisa de torcida organizada é morto na saída de tabacaria

Um jovem de 24 anos, que utilizava uma camisa de torcida organizada, foi morto a tiros na manhã deste sábado, dia 22 de julho, na saída de uma tabacaria situada no bairro Campo do Santana, em Curitiba. A Polícia Civil está à frente do caso e apurou que o homem, identificado como Ricardo Miguel, havia se envolvido em um desentendimento no interior do estabelecimento.

continua após publicidade

Ricardo sofreu disparos de arma de fogo na região da cabeça e do peito. No total, ele foi alvejado por cinco tiros.

A delegada que investiga o caso, Camila Cecconello, conversou com a imprensa e revelou que a vítima tinha passagens pela polícia por se envolver em uma briga. “Procuramos o dono do estabelecimento, mas ele ainda não falou com nossa equipe. Ele precisa passar todas as informações que possui. Como várias pessoas presenciaram o ocorrido, também fazemos o apelo para que procurem os canais da Polícia Civil e denunciem”, disse.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Cliente é morto por homem com faca em bar no PR; mais 3 foram feridos

Ao lado do corpo da vítima, a polícia encontrou uma motocicleta, uma jaqueta e uma garrafa de uísque. Ainda não está claro para a polícia o que motivou a briga. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga, entre as linhas, uma possível rixa de torcidas.

Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 0800-643-1121.

Para mais informações, acesso o site da Banda B, parceira do TnOnline.

Siga o TNOnline no Google News