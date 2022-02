Jovem ciclista de 19 anos morre atropelado na BR-277

Da Redação

O acidente foi no início da noite de terça-feira, por volta das 18h35

O ciclista Marcos Antônio de Jesus Gonçalves, de 19 anos, morreu atropelado por um Rodotrem 9 eixos na altura do km 593 da BR-277, em Cascavel. O acidente foi no início da noite de terça-feira, por volta das 18h35.

A Marcos Antônio junto com um colega de trabalho haviam acabado de sair da empresa onde trabalhava nas proximidades do local do acidente e caminhava empurrando a bicicleta. Ao se aproximarem da entrada da rua da Pedreira que faz acesso à via, o Rodotrem fez a curva fechada, e um dos eixos passou por cima do ciclista.

O amigo da vítima fatal conseguiu pular para um gramado ao lado e não se feriu. Apesar de todo os esforço do Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Rodotrem não percebeu o acidente e só parou 500 m a frente do local após ser alertado por outros motoristas.

O Corpo de Bombeiros removeu o corpo da vítima para o IML de Cascavel para os procedimentos legais cabíveis.

