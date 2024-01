Jovem casal morre em acidente de motocicleta no Noroeste do Paraná

A morte de um jovem casal no primeiro dia de 2024 em um acidente de motocicleta no município de Porto Rico, no Noroeste do Paraná, gerou comoção.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher morre após motorista embriagado bater contra caminhão parado

Eles estavam em uma motocicleta Honda XRE/300, seguindo pela PR-691, quando de repente o condutor perdeu o controle da moto e colidiu contra um poste às margens da rodovia.

continua após publicidade

Fabrício da Silva Marinho tinha 23 anos e morava em Marilena, no Noroeste do Estado. Já Nayara Jéssica Guimarães tinha 27 anos de idade e era moradora de Nova Londrina, também no Noroeste.

Nas redes sociais, a morte do casal de jovens causou comoção em amigos e familiares. “Meu amor vamos sentir profundamente sua falta todos nós te amamos muito e vamos ter amar eternamente”, disse um internauta à Fabricio.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



“É nega, quantas saudades vai deixar. Lembrarei sempre dos nossos rolês, que Deus te um bom lugar descanse em Paz”, disse uma amiga de Nayara.



Siga o TNOnline no Google News