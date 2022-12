Jovem busca ajuda em igreja após ser baleado e esfaqueado; saiba mais

Da Redação

O crime foi registrado na noite dessa segunda-feira (27)

Um homicídio foi registrado na noite dessa segunda-feira (26), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), um jovem, de 20 anos, morreu ao ser baleado três vezes e esfaqueado três vezes.

Ainda conforme as autoridades, logo após ser ferido, a vítima, identificada como Lucas Vieira Pontes, buscou ajuda em uma igreja evangélica. O local estava cheio de pessoas, pois, no momento em que Lucas entrou no local, acontecia um culto.

Os fiéis acionaram uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, para atender a ocorrência. Conforme os socorristas, o jovem foi baleado nas costas e esfaqueado no tórax.

Ele chegou a ser levado para a ambulância, mas morreu a caminho do hospital.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC). Não há informações sobre os suspeitos do crime.

