Jovem baleado em escola do Paraná passa por cirurgia; confira boletim

O jovem de 16 anos, que ficou gravemente ferido após um ataque a tiros no Colégio Helena Kolody, em Cambé, região norte do Paraná, passa por cirurgia no início desta tarde desta segunda-feira, 19, no Hospital Universitário (HU) de Londrina, segundo informações de familiares.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), depois de levar dois tiros na cabeça e ser encaminhado para atendimento médico.

O HU divulgou uma nota a respeito do atendimento do adolescente. Veja na íntegra:

"A Direção do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL) informa sobre a admissão no Pronto-Socorro no dia de hoje (19/06/2023), do paciente L.A.S prontuário número 1059804, 16 anos, sexo masculino, vítima de Ferimento por Arma de Fogo (FAF) no Colégio Helena Kolody, na cidade de Cambé. No momento encontra-se em estado gravíssimo, em assistência ventilatória, sedado, monitorizado, sendo realizado todos os exames laboratoriais e tomografia computadorizada de crânio, sendo avaliado prontamente pela equipe da neurocirurgia. Acolhido familiares pela equipe médica que repassou todo o quadro clínico do paciente. Equipe de psicologia e assistente social em acompanhamento da família na instituição. A Direção se solidariza com a família, presta todo o atendimento multiprofissional e de apoio, repudia qualquer tipo de violência ocorrida e permanece vigilante no atendimento à condição clínica. Direção do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina".

