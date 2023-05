Jovem atacada pelo ex em Londrina segue no CTI após cirurgia

Da Redação

Hospital Universitário de Londrina

A jovem, de 32 anos, que foi atacada pelo ex-namorado em Londrina, norte do Paraná, passou por cirurgia e segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Universitário. Ela, conforme informou a família, não precisou sofrer amputação no braço, que foi atingido por golpes de facão. O suspeito de cometer o crime seria apucaranense.

A mãe da jovem, em entrevista para o site Tarobá News, disse que a filha está debilitada, que havia uma preocupação muito grande, pois devido aos ferimentos, teria que amputar o braço, mas após o procedimento cirúrgico, não foi preciso. A moça também sofreu ferimentos no rosto.

Durante a reportagem divulgada no programa Tarobá Urgente, a mãe contou que a filha voltou para Londrina, pois estava com depressão, e queria ficar mais perto da família. Ela ainda disse que o suspeito tentou matar a jovem estrangulada no outro estado, porém, na ocasião, a moça conseguiu se salvar.

O crime aconteceu no início da noite de terça-feira (9), em frente a casa da família, na Vila Casonia, região central de Londrina. A mãe ouviu gritos da filha, encontrou a jovem sentada em frente ao portão, toda ensaguentada, logo depois, o agressor entrou no carro dele e fugiu.

A Delegacia da Mulher de Londrina investiga o caso e confirmou que já identificou o suspeito, que seria o apucaranense, porém, a polícia repassou que não vai falar sobre o caso, para não atrapalhar as investigações e afirmou que o agressor é procurado.





