Jovem assume que matou homem e pendurou corpo para simular suicídio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima era proprietária de um supermercado em Floresta

Nesta quarta-feira (7), policiais civis da Delegacia de Estelionato de Maringá identificaram o principal suspeito da morte do empresário Cláudio Roberto Malbino Batista, de 48 anos. Ele foi encontrado nu e enforcado na manhã desta segunda-feira (5) em uma chácara situada na saída de Floresta para Itambé. A vítima era proprietária de um supermercado em Floresta.

continua após publicidade .

O suspeito é um adolescente de 14 anos, morador de Itambé. Ele foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil e confessou a autoria do crime. A princípio os dois faziam um churrasco na chácara do empresário quando tiveram um desentendimento e o menor teria asfixiado Cláudio Roberto. Na sequência ele enrolou uma corda no pescoço do empresário, simulando um possível suicídio.

-LEIA MAIS: Jovem militar da Aeronáutica morreu na véspera do aniversário

continua após publicidade .

Antes de fugir, ele levou o aparelho celular do comerciante e outros objetos. O menor entregou o celular para um amigo, que enterrou o aparelho em um terreno baldio. Já as correntes ele entregou para o irmão, que também enterrou.Os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, e na sequência colocados em liberdade por não ter havido flagrante.

O conselho tutelar de Itambé acompanha o caso.

Com informações do Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News