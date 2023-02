Jovem agredido por cantor em bar de Curitiba tem morte cerebral

Da Redação

A morte cerebral de Vinícius de Paula Souza, o jovem de 25 anos que foi internado em estado grave após ser agredido em um bar no bairro Xaxim, foi confirmada em Curitiba, no Paraná. A informação foi apurada nesta quinta-feira (23), pela equipe de reportagem da RICtv.

A vítima foi agredida na manhã desta terça-feira (21) durante uma briga no estacionamento do local, envolvendo um músico e alguns clientes. A vítima e um grupo de homens tentaram interferir. Durante a discussão, Vinícius teria sido agredido e bateu a cabeça. Ele foi reanimado e encaminhado em estado grave para o Hospital Cajuru.

-LEIA MAIS: Torcedor atleticano morre baleado por briga entre torcidas no PR

O jovem teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (22), dois dias após o ocorrido. O agressor, o cantor Wendel Lemes, foi detido em flagrante por lesão corporal grave. O RIC Mais entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR) para verificar como a investigação deve proceder com a confirmação da morte de Vinícius, e aguarda retorno.

As informações são do RIC Mais.

