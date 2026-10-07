Jovem achada em cova rasa no PR foi vítima de pessoa de confiança, diz advogado

A jovem Bianca Vieira do Prado, de 19 anos, desaparecida desde o dia 16 de setembro, foi encontrada morta e com as mãos amarradas em uma cova rasa numa área de mata no bairro Guarituba, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Para o advogado da família, Leonardo Mestre, os indícios apontam que o crime foi premeditado e que a vítima acabou atraída para uma emboscada por alguém de sua estrita confiança. O laudo de necropsia ainda é aguardado pelas autoridades para determinar a causa exata da morte.

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Segundo o defensor, a forma como o corpo foi encontrado evidencia a crueldade e o planejamento minucioso do assassinato. Ele ressalta que Bianca era uma jovem simples, morava com a mãe, não possuía antecedentes criminais e tampouco relatou sofrer qualquer tipo de ameaça. Essas características afastam, no entendimento atual da família, a hipótese de envolvimento da vítima com facções criminosas ou atividades ilícitas.

A investigação agora se concentra em refazer os últimos passos da jovem para preencher a lacuna entre a sua saída de casa e o momento do crime. Na noite em que desapareceu, Bianca deixou sua residência no bairro Campo Comprido, na capital paranaense, acompanhada de uma amiga.

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Informações preliminares indicam que ambas foram a uma festa na região do Ganchinho e, em seguida, teriam partido para um segundo endereço. A Polícia Civil tenta esclarecer se a jovem foi morta em Curitiba e transportada para Piraquara ou se o homicídio ocorreu no mesmo local onde o cadáver foi ocultado.

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A amiga que a acompanhava na noite do sumiço é considerada uma peça-chave para desvendar a dinâmica dos fatos. De acordo com o advogado, ela não procurou a família de Bianca em nenhum momento após o desaparecimento. Há informações de bastidores indicando que essa testemunha já teria prestado depoimento aos investigadores, mas a Polícia Civil ainda não confirmou a oitiva oficialmente.